«Ротор» одержал волевую победу над «Нефтехимиком»

У игроков и тренеров "Ротора" после матча было отличное настроение. Фото: СК "Ротор".

«Ротор» в Нижнекамске одержал победу над «Нефтехимиком» в 11-м туре первенства ФНЛ. Волгоградская команда оказалась сильнее со счетом 3:1. При этом сначала для подопечных Дмитрия Хохлова игра складывалась неудачно, они пропустили мяч в первом тайме и многое позволяли хозяевам. Зато после перерыва футболисты «Ротора» преобразились и перевернули ход неудачно складывающейся встречи. Во втором тайме сине-голубые забили 3 гола, авторами которых стали Камиль Муллин дважды и Игорь Школик.

Благодаря этой победе в активе «Ротора» стало 15 очков. Команда поднялась на 10-е место в турнирной таблице. Следующий матч сине-голубые снова проведут в гостях. 20 сентября они встретятся с московским «Велесом».