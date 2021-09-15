В четверг без света останутся 4 района Волгограда

16 сентября электричества не будет в четырех районах города Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Волгоградцы вынуждены каждый день смотреть графики отключения электричества, чтобы неработающие холодильники, телевизоры и микроволновки не стали неприятным сюрпризом. В городе продолжаются ремонтные и профилактические работы электрооборудования перед холодами. Они не проходят без временных неудобств для жителей Волгограде. 16 сентября частично будут обесточены 4 района. Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», энергоснабжение в четверг будет отсутствовать в Краснооктябрьском, Дзержинском, Советском и Кировском районах.

В Краснооктябрьском районе без света останется только одна улица. С 9.00 до 17.00 электричество отключат на улице Аграрной, 1-19, 12-18, 12а.

В Дзержинском районе с 9.00 до 15.00 обесточат следующие адреса: улица Черноморская, 1-5, 5а, 7, 9, 9а, 11-21, 4-14, 14а, 16, 16а, 18-24; улица Каспийская, 16-20, 20а; улица Кубанская, 31а, 33, 35, 37; улица Городнянская, 13-39, 10-40; улица Аральская, 3-17, 17а, 19-25, 25а, 27-31; улица Енисейская, 42, 43.

В Кировском районе с 9.00 до 17.00 не смогут воспользоваться электроприборами жители многоэтажек на улице Турбинной, 184, 186, 188, 212 и на улице Зкавказской, 6.

Непродолжительные отключения случатся в Советском районе. С 9.00 до 13.00 электричества не будет на улице Зевина, 7д, на улице Василевского, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32.