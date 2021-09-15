Бюджет Волгограда пополнится на 855 миллионов рублей

Бюджет Волгограда в 2021 году пересмотрят в четвертый раз Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградскую городскую думу внесли проект изменений в бюджет Волгограда на нынешний год и плановый период 2022-2023 годов. Казна пополнится на 855 миллионов рублей. Доходы предполагается увеличить за счет роста налоговых, неналоговых доходов и дополнительных безвозмездных поступлений из регионального бюджета. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в гордуме. Проект документа внесла мэрия. Поправки рассмотрит профильный комитет гордумы по бюджету и налогам на следующей неделе.

- Доходы бюджета Волгограда-2019 предполагается увеличить на 855 032, 1 тыс. рублей. Это связано с увеличением собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета и безвозмездными поступлениями из вышестоящих бюджетов. На ту же сумму - 855 032, 1 тыс. рублей – увеличивается расходная часть бюджета текущего года, - отметили в гордуме.

Дополнительные деньги должны пойти на бесплатное питание школьников, выплату компенсации части родительской платы за пребывание детей в детских садах. Также средства планируют направить на городской транспорт, софинансирование по переселению волгоградцев из аварийного жилья, строительство школы на 1000 мест в Ворошиловском районе по улице Кузнецкой и другие цели. Стоит отметить, что в этом году пройдет уже четвертая корректировка бюджета Волгограда. После новых изменений общий объем доходов бюджета в 2021 году должен составить 25 миллиардов 503 миллиона рублей.