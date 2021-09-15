Под Волгоградом подрядчика оштрафовали на 3 млн за срыв контракта

Мировой судья судебного участка № 44 Волгоградской области оштрафовал ООО «Базис» на 3 миллиона рублей за срыв муниципального контракта в Палласовкой районе. Подрядчик заключил договор с муниципалитетом стоимостью 6 миллионов, за эти деньги должен был выполнить проектно-сметные работы объектов водоснабжения. Из бюджета фирме перечислили 600 тысяч рублей. Сдать проект нужно было до 1 ноября 2020 года. Но подрядчик нарушил условия.

- В этой связи прокуратурой возбуждено производство по делу об административном правонарушении. Постановлением привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 3 млн рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Решение уже вступило в силу.