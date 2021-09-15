Ночное похолодание до нуля градусов придет в Волгоградскую область в конце недели

В Волгоградской области ночью похолодает до нуля, но днём пока до 15-20 тепла. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Похоже, бабье лето подходит к концу в Волгоградской области, на регион движется похолодание, суровее, чем в начале первого осеннего месяца. В ночь с 16 на 17 сентября в некоторых районах прогнозируют понижение температуры воздуха до нуля градусов. Днём воздух пока еще будет прогреваться до 15-21 градуса.

Похолодание в Волгоградскую область придет постепенно. Ночью с 15 на 16 сентября столбики термометров опустятся до +8-13 градусов, местами ожидается до трех тепла. Существенных осадков синоптики местного ЦГМС не прогнозируют до 18 сентября. Завтра ветер будет северо-западным 5-10 м/с, местами порывы 11-14 м/с.

В пятницу, 17 числа, ночью похолодает уже до +5-10 градусов, а в некоторых районах области – до нуля. При этом днем стоит ожидать 15-20 тепла по региону и +18-20 в Волгограде. Ветер северо-западный, северный 5-10 м/с.

В субботу волгоградцам обещают ночную температуру +6-11 градусов, местами до +1. По региону столбики термометров днем поднимутся до +16-21, в областном центре прогнозируют также, как и в пятницу, 18-20 тепла.