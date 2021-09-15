В Волгоградской области коронавирус продолжает убивать молодых жителей

За сутки от коронавируса в Волгоградской области скончались 17 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области 15 сентября повторился рекорд по числу смертей от коронавируса за сутки. Скончались 17 человек, среди них есть волгоградцы среднего возраста, которым еще не было 50-ти лет. Им не удалось справиться с ковидом и двусторонней пневмонией. 46-летняя жительница Клетского района была госпитализирована в инфекционный стационар при местной ЦРБ, сообщали «КП-Волгоград» в оперативном штабе. Состояние пациентки, у которой были проблемы с сердцем, лучше не становилось.

В Волгограде COVID-19 оказался смертельным для 49-летнего мужчины с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. За его жизнь боролись медики областного госпиталя ветеранов войн. 52-летняя женщина из Котовского района оказалась на больничной койке ковидария при Фроловской ЦРБ. Спасти ее не удалось. От коронавируса скончались еще пятеро пациентов моложе 60-ти лет, которые проживали в Михайловке и Волгограде.

Также жертвами вируса стали жители Волгограда, Михайловки, Фролово и Палласовского района в возрасте от 60-ти до 86-ти лет.