В Волгограде осудят женщину, по вине которой погибла двухлетняя дочь

В Волгограде судят женщину, по вине которой утонула её двухлетняя дочь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В волгоградском суде рассматривают дело против матери, по вине которой умерла её двухлетняя дочь. 30-летнюю женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности. В июне 2021 года жительница Калачевского района пьяной пошла купаться на Дон вместе с дочерью и шестилетним сыном. Отдых закончился трагедией.

Как рассказали в Следственном комитете Волгоградской области, 3 июля этого года в состоянии опьянения женщина посадила двух своих детей на надувные круги. Затем обвиняемая пошла на глубокую часть Дона, оступилась и опрокинула изделия для плавания. Оба ребенка начали тонуть. Мать смогла вытащить из воды только шестилетнего сына. Тело двухлетней девочки из реки достали сотрудники МЧС.

В ведомстве также сообщили, что год назад 30-летняя женщина переехала в волгоградский регион из Иркутской области. Там ее лишили родительских прав в отношении еще двух малолетних детей, 2010 и 2012 годов рождения.

За причинение смерти по неосторожности жительнице Калачевского района грозит до двух лет лишения свободы.