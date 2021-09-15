В соборе Александра Невского в Волгограде 18 сентября пройдет всенощное бдение

Открытие собора Александра Невского состоится 19 сентября. Фото: Юлия Данильченко

В воскресенье в Волгограде пройдет торжественное освящение собора Александра Невского. Божественная литургия будет идти в храме, транслировать ее будут на площади Павших Борцов. Накануне, 18 сентября в 17 часов в храме проведут всенощное бдение. Как сообщили в Волгоградской митрополии, возглавит богослужение епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей.

Площадь Павших Борцов сейчас готовят к предстоящему торжеству. Там устанавливают конструкции, на которых подвесят большой экран для трансляции, и сцену, где вечером 19 сентября пройдет концерт с участием около 150 артистов. Завершится день фейерверком. На освящение собора Александра Невского ожидают приезда Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Движение вокруг храма уже перекрыли. Продлятся ограничения движения по 20 сентября. На время торжества для авто закроют улицы Мира, Володарского, Ленина, Аллею героев.