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Происшествия15 сентября 2021 13:30

В Волгограде посадили двух коммерсантов за хищение 45 млн

Эти деньги должны были пойти на капремонт
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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15 сентября Центральный районный суд Волгограда приговорил двух бывших директоров строительных фирм к реальным срокам за хищение 45 миллионов рублей бюджетных средств, которые должны были пойти на капитальный ремонт домов. Одному дали 8,5 лет, а другому 6,5 лет тюрьмы. Преступление мужчины совершили в 2018 году, когда заключили договора с региональным оператором. Пока жильцы МКД ждали ремонта, мошенники тратили миллионы на шикарную жизнь.

- Во исполнение взятых на себя обязательств заказчик перечислил подрядчикам в качестве аванса более 45 млн рублей, которыми коммерсанты распорядились по своему усмотрению, не выполнив предусмотренные договорами работы, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Кстати, вину свою преступники так и не признали. Отметим, что в расследовании участвовали ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.