У пролетавшего над Волгоградом СУ-27 отказало кислородное оборудование

Истребитель летел над Волгоградом, когда произошел сбой. Фото: "КП" Архив

14 сентября в 15.23 часов у пролетавшего над Волгоградом истребителя СУ-27 внезапно отказало кислородное оборудование. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на телеграм-канал Aviaincident, ЧП произошло в 30 километрах от аэропорта города-героя. Истребитель летел из Челябинска в Моздок.

Командир воздушного судна незамедлительно сообщил о случившемся и принял решение снизиться с 10 тысяч метров до высоты около 5 тысяч метров.

«КВС «Су-27» (в составе пары) доложил об отказе кислородного оборудования, снизился на эшелон Ф170 (Н-5200м), принял решение следовать на аэродром назначения Моздок (ВКС МО РФ)» - говорится в сообщении.

Самолет военно-космических сил Министерства обороны России продолжил путь до Моздока. Происшествие обошлось без пострадавших.