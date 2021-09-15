Волгоградцы могут платить за свет на 2 тысячи рублей меньше

Волгоградцам рассказали, как можно экономить на оплате за электроэнергию около 2000 рублей. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Некоторые люди недоумевают, почему набежала такая сумма за электричество в этом месяце. И потребители решают экономить. Но многие делают это неправильно. Волгоградцы могут уменьшить платежи за электроэнергию примерно на две тысячи в год, просто выключив из розетки неработающие приборы. Оказывается, даже в режиме ожидания они расходуют ресурс.

Специалисты Волгоградэнергосбыта взяли открытые данные затратам энергии приборов в «спящем» режиме, подсчитали, во сколько это обходятся потребителям по местному тарифу. Например, телевизор, оставленный в розетке, тратит больше всего – 108 кВт/час в год, умножаем на одноставочный тариф для городского населения Волгоградской области - 4 рубля 72 копейки за киловатт, и получаем почти 510 рублей переплаты за неработающий прибор. Всего же набор бытового оборудования из телевизора, телефона, музыкального центра, ТВ-приставки, микроволновки, мультиварки и кондиционера может тратить до 400 кВт/час в год. То есть потребитель переплачивает за приборы, находящиеся в режиме ожидания, до 1900 рублей ежегодно.

С помощью простого отключения от розетки волгоградские потребители могут без проблем начать реально экономить на электроэнергии. Стоит только превратить это действие в полезную привычку.