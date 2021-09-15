Полиция проверяет информацию о внедорожнике, который проехался по пешеходным дорожкам школы в Волгограде

Очередного водителя, не считающегося с правилами дорожного движения и другими людьми, ищут в Волгограде. Вчера, 14 сентября, черный внедорожник ездил прямо по тротуару возле школы Дзержинского района. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, информацию о водителе на Mercedes передали в ГАИ. Скорее всего поиски автохама будут не очень долгими.

Напомним, случаи таких нарушений ПДД в Волгограде фиксируются довольно часто. 4 августа молодой водитель прокатился по парку у Мамаева кургана. Нарушитель проехался мимо прохожих, бегунов и скейтеров ради эффектных фото в арке. На 19-летнего волгоградца из Красноармейского района составили административный протокол, по которому парню грозил штраф в 2 тысячи рублей. 23 августа водитель на «Шевроле Ланос» ездил по аллеям Комсомольского сада. Полиция установила автохама – им оказался 68-летний пенсионер, которого лишили прав за пьяную езду. Правоохранителям он объяснил свой поступок тем, что в машине лежали тяжелые вещи и он не хотел нести ах самостоятельно.