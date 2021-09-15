Ремонт больницы Фишера в Волжском завершится в 2023 году

Больницу обновят полностью. Фото: АВО

Третий год в Волжском идет модернизация главной городской больницы имени Фишера. По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, который проинспектировал работы 15 сентября, к концу 2023 года обновление медучреждения должно быть завершено. Больница Фишера будет отвечать высоким стандартам оказания медпомощи.

На сегодня больница имени Фишера - это опорный медцентр не только для жителей Волжского, но и для всего Заволжья. Сейчас там идет капитальный ремонт корпусов. В хирургическом отделении семиэтажного стационара разместятся 10 оснащенных современным оборудованием операционных, в том числе медицинскими климатизированными комплексами.

Ремонт корпусов завершат через два года. Фото: АВО

- Несмотря на пандемию и другие сложности, работы по лечебным заведениям идут в плановом порядке, - отметил губернатор. - В течение 2022 года мы должны завершить 7-этажный корпус больницы имени Фишера. Он весь должен быть отремонтирован и оснащен современным оборудованием. В 2023 году мы должны завершить 9-этажный корпус и все оставшиеся работы, в том числе благоустройство территории.

Напомним, масштабное переоснащение больницы началось в 2019 году и было приурочено к 65-летию Волжского. Сначала в медучреждении открыли ЦАОП, сосудистый центр и женскую консультацию. В 2020 году завершился капремонт поликлиники, на территории больницы сделали площадку для вертолета санавиации, дооснастили сосудистый центр. Также в стационаре построили въездную эстакаду, полностью обновили приемное отделение, закупили высокотехнологичное оборудование. Все это сделано на средства нацпроекта «Здравоохранение».