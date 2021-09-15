В Волгограде лихач за рулем BMW устроил массовую аварию

Водитель иномарки устроил ДТП. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 14 сентября, в 14.20 часов в Дзержинском районе Волгограда столкнулись три иномарки. Спровоцировал массовое ДТП 49-летний водитель «БМВ Икс 3». В тот день мужчина ехал по улице Хорошева со стороны Рионской в сторону Аракской. У дома №113 не сбавил скорость и в итоге врезался в машину, которая двигалась перед ним.

- Водитель совершил столкновение с движущимся впереди автомобилем «Киа Рио» под управлением 60-летнего водителя, который от удара совершил столкновение с движущейся впереди автомашиной «Форд Фокус» под управлением 54-летнего водителя, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Сам виновник не пострадал, а вот водитель «Киа» попал в больницу с травмами.