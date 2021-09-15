В горящей пятиэтажке погиб 54-летний волгоградец

Трагедия произошла в 00.31 часов 15 сентября в Дзержинском районе Волгограда. Ночью, когда практически все жильцы пятиэтажного дома по проспекту Жукова спали, загорелась одна из квартир. Очевидцы позвонили на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы. На место выехали сотрудники МЧС. Один из жильцов, 54-летний мужчина, погиб.

- Пожарные расчеты 21-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 01.32. К сожалению, есть пострадавший. Причина пожара устанавливается, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Эксперты пожарной лаборатории устанавливают, по какой же причине загорелась квартира. Волгоградцам напоминают о правилах безопасности. В случае ЧП необходимо позвонить по номеру 112.