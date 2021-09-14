В Волгограде 15 сентября света не будет в пяти районах

В Волгограде в среду электричество отключат в пяти районах Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В среду в Волгограде пройдут очередные отключения электричества в домах горожан. С временными неудобствами столкнутся жители пяти районов. Без света они останутся в плановом порядке. Электрики продолжают готовить оборудование к холодам, чтобы зимой не возникали аварийные ситуации. Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», 15 сентября электроснабжение будет отсутствовать в Ворошиловском, Красноармейском, Кировском, Дзержинском и Краснооктябрьском районах.

В Дзержинском районе с 9.00 до 17.00 обесточат следующие адреса: улица Руднянская, 1, 3а, 3-17, 2/3; улица Вольская, 3-9, 15, 9-18, 2а, 4, 12, 22, 17, 32-27, 31, 33; улица Житкутская, 1-11, 4-12; улица Кирпичная, 12, 24, 2, 16-22; улица Могилевская, 21, 32; улица Батурская, 6-34, 11, 13, 15, 19, 19а, 21-25, 22а, 23а, 27, 30а, 40; проспект Маршала Жукова, 57-69; улица Красноводская, 2-18; улица Руднянская, 4-8, 16, 18.

В Краснооктябрьском районе без свету с 9.00 до 17.00 будут сидеть жители адресов: улица Аграрная, 21-43, 34-38, 47; улица Окраинная, 1б-19б, 1-19, 2-18; улица Типографская, 39-71, 42, 44, 50-66; переулок Вязниковский, 27; улица Узловая, 19а, 19-59, 59/1, 61, 63, 65/1, 65, 67, 16-68; улица Шатурская, 26.

В Красноармейском районе не смогут воспользоваться электроприборами с 9.00 до 17.00 волгоградцы, проживающие по адресам: улица Садовая, 1, 2, 3, 4, 10-18, 11-17, 21б; улица Утренняя, 18, 19-27; переулок Шлюзовой, 4-10; улица Центральная, 39-63, 28-46; улица Комсомольская, 19-25; улица Набережная, 16-24, 17-23. С 12.00 до 17.00 электричества не будет на улице Набережной, 6, 12-14, на улице Комсомольской, 15-17; на улице Центральной, 24/1.

В Кировском районе электроснабжение будет отсутствовать с 9.00 до 17.00 по адресам: улица Пальмовая, 15-37, 2; переулок Ольховский, 4-8, 3-9; улица Майская, 2а-8а, 3а-21; переулок Майский, 1-1а, улица Ковыльная, 1-15, 2-20; улица Лавровая, 82-90.

Самые масштабные отключения в среду будут в Ворошиловском районе. С 9.00 до 17.00 обесточат адреса: улица Карело-Финская, 15-25, 16, 18; улица Бородина, 2-24, 2а, 2б, 2в, 10а, 22а, 1-21, 1г, 1/2, 1/3, 13а, 13б; улица Чигорина, 1б, 1/3, 22; улица Лобачевского, 2-22, 2а, 14а, 1-11, 1д, 1е, 9а; улица Палладина, 1, 1а, 2-12, 2а, 3, 5, 5а, 7-13, 21а, 21б, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 31, 35, 37, 41, 18/1-18/4, 20/1, 20/2, 22/1, 22/2, 24/1, 24/2, 26/1, 26/2; улица Автозаводская, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 50-78, 51а, 52а, 53-75, 59а, 65а; улица Темрюкская, 1, 4-10, 8а, 1-21, 11а; улица Ейская, 17, 19, 19а, 21-37, 28-36, 29а, 32д, 41-49, 42-52; улица Нефтегорская, 1-10, 5а, 11а, 12-18, 18а, 20, 20а, 22-40, 23-45, 23а, 29а, 30а, 40а, 53; улица Морфлотская, 36-52, 49-69, 58-60, 58а, 60а. 71-91, 81а, 79а; улица Белоглинская, 86, 88, 90, 94, 100, 100а, 102-116, 109; улица Славгородская, 1-10, 2а, 6а, 11-23, 12-26; улица Красногородская, 1-18, 2а, 13-21, 20-22; улица Феодосийская, 14а, 16а, 18, 20, 20а, 22-34, 34а, 36, 38, 40; улица Пинская, 1, 1а, 4-18, 14а; улица Гурзуфская, 5/1-5/6, 9-29, 12, 14, 16, 16/4, 16/7, 17а, 18-46; улица Ужгородская, 1-17, 4/50, 9/1, 9/2, 15/1, 2-24; улица Моршанская, 1-29, 4/1, 4-14, 4а, 4/2, 16а, 20, 22; улица Чистяковская, 1-5, 4; переулок Чугуевский, 3-9, 7а, 4-8; улица Татищевская, 1, 2б, 8; переулок Палладина, 60, 26/1, 26/2, 28/1, 28/2, 30/1, 30/2, 32; улица Рогачевская, 1-9; улица Веницианова, 25-47, 37а; улица Крамского, 19.