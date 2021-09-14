Служебная собака помогла найти убийцу под Волгоградом

Следователи собрали все доказательства и передали дело в суд. Фото: Кирилл ЧАЩИН

В городе Волжском Волгоградской области следователи завершили расследование жестокого убийства. Раскрыть преступление и выйти на след 55-летнего волжанина помогла служебная собака.

По данным следствия, 28-летний знакомый приехал 5 июня 2021 года в гости к своему знакомому. Мужчины выпили, возникла ссора. 55-летний хозяин взял нож и нанес десять ударов молодому приятелю. Поняв, что гость мертв, мужчина завернул тело в скатерть, обмотал веревкой и ночью спрятал во дворе недостроенного дома. Орудие убийства волжанин утопил в реке.

Молодого человека начали разыскивать знакомые. Его тело обнаружили 9 июня. Следователи сразу поняли, что убийство произошло в другом месте – следов крови рядом с трупом не было. После в нескольких сотнях метров от тела обнаружили фрагменты одежды. В дело пошли и криминалистическая техника, и служебно-розыскные собаки.

- Одна из служебных собак привела следователей и оперативников сначала в расположенный неподалеку жилой двор, а затем к дому и даже подъезду, где проживал предполагаемый убийца, - рассказала «КП-Волгоград» представитель СУ СКР по региону Наталия Рудник.

Во время обыска нашли обрезки идентичной веревки и замытые следы крови. Следователи собрали все доказательства и передали дело в суд.