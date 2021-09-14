В Волгограде скончался актер казачьего театра Николай Чапайкин

Фото: www.instagram.com/teatrkazachiy/

Печальные новости пришли из Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра. Не стало его ведущего актера Николая Чапайкина. О его смерти сообщили на страничке театра в Instagram. Мастеру сцены и драматургу было 76 лет.

- Ушла эпоха… Нет слов, способных выразить, насколько велика эта потеря - для театра, для родных и близких артиста, для его поклонников, для всех нас. Мы будем помнить нашего Николая Павловича невероятно талантливым артистом, полностью отдающим себя делу своей жизни - театру, - отмечается в некрологе.

Артист работал в драматических театрах Таганрога, Великого Новгорода, Вологды, Волгограда. На сцену казачьего театра он выходил на протяжении 20 лет, именно его считал для себя родным. Николай Чапайкин играл в 20-ти репертуарных спектаклях, в том числе, в «Эшелоне», «Сказке о царе Салтане», «Алых парусах», «Днях Турбиных», «Тихом Доне».

Также он был автором детских пьес. Николай Павлович становился лауреатом таких престижных премий «Серебряное перо Руси», «Золотое перо России», финалистом международного конкурса драматургии «ЛитоДрама». Его сказка «Снегурочка» вошла в сборник произведений, посвященных 150-летию со дня рождения Ивана Бунина.