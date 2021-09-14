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Здоровье14 сентября 2021 14:42

Вспышку коронавируса пытаются предотвратить в казачьем детском корпусе Волгоградской области

COVID-19 подтвердился у четырех учеников Кумылженского образовательного учреждения
Вероника ПодгорноваВероника Подгорнова
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Вспышка COVID-19 произошла в Кумылженском казачьем детском корпусе Волгоградской области.

Вспышка COVID-19 произошла в Кумылженском казачьем детском корпусе Волгоградской области.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в Кумылженском казачьем кадетском корпусе Волгоградской области. Заболели семеро воспитанников из 98. С признаками ОРВИ их отправили в изолятор корпуса. Положительный тест на коронавирус у четырех учеников, у остальных – коронавирус не подтвердился.

Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области, детей из Кумылженского казачьего кадетского корпуса положили в больницу, их состояние удовлетворительное. Ученики под наблюдением, им уже назначили лечение от COVID-19.

Для того, чтобы остальные ученики кадетского корпуса в Кумылженском районе не заболели, детей перевели на дистанционное обучение по рекомендации регионального Роспотребнадзора.

В администрации Волгоградской области напомнили, что для профилактики распространения коронавируса во всех образовательных организациях региона на входе есть ежедневная термометрия, уборка и дезинфекция помещений, работают рециркуляторы. В учреждениях задействованы несколько входов, чтобы разделить потоки учеников, за каждым классом или группой закреплены отдельные кабинеты. Если в образовательном учреждении обнаруживают случай заражения COVID-19, в отдельных группах или классах вводят карантин и переводят учеников на дистанционное обучение. На сегодня в Волгоградской области в таком формате учатся 96 классов.