В Волгограде после лечения на дому от коронавируса умер 37-летний мужчина

За сутки в регионе зафиксировали 15 смертей от ковида Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области от коронавируса умерли уже более 2,5 тысячи человек. 14 сентября в регионе зафиксировали 15 смертей, погибли, в том числе, молодые люди. Как рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе, жертвой COVID-19 и двусторонней пневмонии стал 37-летний житель Волгограда. Врачи назначили ему лечение на дому, при этом у него были проблемы с бронхолегочной системой. Пациенту становилось хуже, тогда его госпитализировали в 7-ю больницу, но время было упущено.

Скончалась от ковида 43-летняя жительница Светлоярского района, у нее были хронические заболевания нервной системы. Медики пытались спасти пациентку в местной ЦРБ. Врачам клинической больницы №4 не удалось помочь 50-летней жительнице Среднеахтубинского района с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. В Волгограде от коронавируса погиб 51-летний мужчина с проблемами эндокринной системы, он оказался на больничной койке инфекционного госпиталя при городской больнице №1. Не помогла госпитализация 56-летней жительнице Фроловского района, ее лечили в местной ЦРБ. Она страдала заболеваниями эндокринной и бронхолегочной систем.

Также жертвами COVID-19 за последние сутки стали 8 женщин и двое мужчин, которым было от 60-ти до 88-ми лет. Они проживали в Волгограде, Городищенском, Котельниковском и Старополтавском районах.