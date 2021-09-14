Под Волгоградом пьяный угонщик на ВАЗе протаранил жилой дом

Машина разбита, дом пострадал не так сильно. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В этот понедельник 22-летний парень на «ВАЗ-21134» протаранил машину, забор и жилой дом в городе Ленинске Волгоградской области. Как выяснили на месте аварии сотрудники ГИБДД, водитель был пьян. Мало того, водительских прав у молодого человека не было. Позже оказалось, что в ДТП он попал на чужом автомобиле, который угнал незадолго до этого. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, в это же время с заявлением об угоне припаркованный у дома машины в полицию обратился 27-летний житель Ленинска.

Отпираться парень не стал, сразу сознался. А поступок свой объяснил тем, что ключи от ВАЗа были в замке зажигания. Будучи подшофе, он воспользовался случаем и угнал чужую автомашину, чтобы доехать домой. Теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы.

- В отношении задержанного был оформлен протокол об административном нарушении и возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», - сообщили в полиции.

Разбитую машину уже вернули владельцу. Сумму причиненного ему ущерба еще предстоит установить.