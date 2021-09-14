Четыре ребенка пострадали в авариях в Волгоградской области за прошедшие сутки

Авария в Советском районе Волгограда, в которой пострадали 26-летняя и 6-летний пассажиры "Ленд Ровер". Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Трехлетний ребенок пострадал в аварии в Волжском 13 сентября 2021 года. Вчера в 14:40 28-летний водитель «ВАЗ-21061» ехал по проспекту Ленина с Большевистской в сторону Александрова, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «Форд Фокус». Трехлетний пассажир ехал как раз в машине виновника аварии. Малыша госпитализировали. Всего за 13 сентября 2021 года в Волгоградской области в авариях пострадало четверо детей.

Примерно в это же время в Советском районе произошла авария на магистрали «Новый Рогачик- Волгоград». Водитель за рулем «ВАЗ-2105» ехал из поселка Водный в сторону Нового Рогачика. На 17 километре автодороги не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущей машины, выехал на встречку и врезался в «Ленд Ровер» под управлением 32-летнего водителя. В ДТП пострадали 26-летняя и 6-летний пассажиры иномарки, их с травмами отвезли в больницу.

В Ворошиловском районе автохам на машине с прицепом наехал на 16-летнего пешехода. Водитель «Тойота Фортунер» двигался по Рабоче-Крестьянской из центра Волгограда в сторону улицы Ким. При повороте налево на Калинина он не предоставил преимущество и наехал прицепом на 16-летнего пешехода. Мальчик переходил улицу в установленном месте. Пешехода госпитализировали.

В Калаче-на-Дону по вине женщины-водителя пострадал её собственный ребенок. Около 18 часов 35-летняя автоледи за рулем «Форд Фокус» ехала по улице Кирова, на перекрестке с Краснознаменской не уступила дорогу и столкнулась с «Лада 219010» под управлением 43-летнего водителя. После аварии 12-летнюю пассажирку «Форд Фокус» с травмами забрали в больницу.