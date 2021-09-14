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Происшествия14 сентября 2021 11:31

Волжанку арестовали за поддельные сертификаты о вакцинации

21-летняя медработница выдала фальшивые документы о прививке 14 жителям Волгоградской области
Вероника ПодгорноваВероника Подгорнова
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21-летнюю медработницу из Волжского арестовали за поддельные сертификаты о вакцинации.

21-летнюю медработницу из Волжского арестовали за поддельные сертификаты о вакцинации.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще одну преступную схему с выдачей поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19 раскрыли в Волгоградской области. Незаконной деятельностью занималась 21-летняя сотрудница одного из медучреждений Волжского. По данным полиции, за документом о якобы сделанной прививке к девушке обратились 14 человек.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, медработница за деньги вносила в медицинскую документацию фальшивые данные о вакцинации от коронавируса. Пока известно о 14 обратившихся к ней жителях региона. Точно количество людей установят в ходе расследования. 21-летняя волжанка уже созналась в подделке документов о прививках. В отношении медработницы возбудили уголовное дело. За фальшивые справки ей может грозить до двух лет лишения свободы.

В полиции уточнили, что правоохранители оценят действия граждан, которые обратились за незаконными услугами. Если эти жители Волгоградской области использовали поддельные сертификаты, их также привлекут к ответственности.