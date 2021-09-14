«Ротор» получил от РФС оценку работы арбитров

Комиссия РФС поддержала решения Сергея Чебана. Фото: СК "Ротор".

«Ротор» остался недоволен работой главного арбитра игры 6-го тура первенства ФНЛ Сергея Чебана. В том матче, который состоялся еще 14 августа, сине-голубые сыграли вничью 1:1 с «Балтикой». Волгоградский клуб обратился в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза с просьбой оценить 3 решения рефери – неназначение пенальти в ворота соперников, неудаление футболиста калининградской команды и засчитанный гол «Балтики». Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе РФС.

Экспертно-судейская комиссия решила, что арбитр правильно не назначил пенальти в ворота «Балтики» на 53-й минуте. Также Сергей Чебан поступил верно, не удалив игрока калининградцев на 79-й минуте. Также «Балтика» по правилам забила мяч.

- Решение ЭСК мотивировано тем, что случайное столкновение игрока с арбитром не является посторонним вмешательством в соответствии с Правилами игры, - сообщили в РФС.