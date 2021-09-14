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Общество14 сентября 2021 10:18

Под Волгоградом на 2 часа застрял пассажирский поезд на Черное море

В Иловлинском районе сломался локомотив
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Поезд задержался в Иловлинском районе

Поезд задержался в Иловлинском районе

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Накануне вечером, 13 сентября, в Иловлинском районе Волгоградской области застрял поезд №516 Ижевск – Анапа. Остановка произошла в 22.53 на перегоне Бердия – Иловля-2 из-за технической неисправности локомотива. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе Приволжской железной дороги.

- Приволжская железная дорога предпринимает все необходимые меры для ввода поезда в действующий график движения и приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства, - отметили в компании.

Время задержки поезда до Черного моря составило около двух часов.