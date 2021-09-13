4 района, детский сад и школа останутся без электричества в Волгограде 14 сентября

Во вторник электричества не будет в четырех районах города Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде продолжаются ежедневные отключения электричества в домах горожан. Временные неудобства возникают из-за подготовки оборудования и линий электропередач к холодному периоду. 14 сентября без света останутся жители четырех районов города, также обесточат детский сад и музыкальную школу. Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжение во вторник будет отсутствовать в Краснооктябрьском, Красноармейском, Кировском и Дзержинском районах.

В Дзержинском районе отключения не будут масштабными, с 9.00 до 17.00 без электричества останутся жители улицы Краснополянской, 2, 2а, 4, улицы Исторической, 134, 136, 138, улицы Гейне, 28, улицы Качинцев, 39а.

В Краснооктябрьском районе во вторник жителей не оставят без света, обесточат только музыкальную школу №5 (Инициативная, 3) и детский сад №226 (Таращанцев, 10) с 11.00 до 13.30.

В Кировском районе с 10.00 до 17.00 электроснабжения не будет на улице Мингечаурской, 1а-37, 2а-24а, на улице Усть-Каменогорской, 2-23, 1а-31а, на улице Абганеровской, 96; на улице Майской, 57-61. С 9.00 до 18.00 не смогут воспользоваться электроприборами жители следующих адресов: переулок Добролюбова, 7-9, 8-12; улица Терновая, 53-111, 92-100; улица Сивашская, 1-17, 2-18; улица Радищева, 10-28, 13-25, 11; переулок Никитина, 1-7; улица Добролюбова, 90-104а, 113-131; улица Первоуральская, 7-19, 14-16; переулок Дубовский, 5-7; переулок Сухореченский, 7-15, 10-24; улица Серафимовича, 10-26, 21-27; улица Гастелло, 26-30; улица Астраханская, 87-111, 96-118; улица Абганеровская, 31-43, 32-48; переулок Ольховский, 11, 10-26; переулок Гороховский, 3-17, 4-12; улица Генерала Апанасенко, 29-45, 20-46; улица Пальмовая, 11-15; переулок Волжский, 4а-6, 1-7, 10.

В Красноармейском районе с 9.00 до 17.00 электричества не будет в многоэтажках на улице Гражданской, 34 и на улице Пролетарской, 51а, 53, 55. С 12.00 до 17.00 электричества отключат по адресам: улица Оросительная, 1-13, 2а, 2-18; улица Савиной, 4, 8; улица Оросительная, 20-44; улица Мытищенская, 3-27, 2-34; улица Галилея, 2-6, 13-23; улица Железнодорожная, 2, 8-18; улица Нижнедонская, 1а, 1-59, 59а, 2а, 2-58, 58а, 58б; улица Сарпинская, 1а, 1-61, 24-94; улица Измайловская, 16; улица Булаткина, 1а, 1-11, 4-16.