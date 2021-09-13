Волгоградский ОМОН возглавил новый командир

Фото: Управление Росгвардии по Волгоградской области

У волгоградского ОМОН появился новый командир, подразделение возглавил Дмитрий Девятов. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе регионального Управления Росгвардии. Ранее полковник полиции был заместителем командира. Нового руководителя личному составу представил начальник Управления Росгвардии по Волгоградской области генерал-майор полиции Юрий Тупиков.

Дмитрий Девятов служит в Росгвардии с 2016 года. Он был удостоен ведомственных и государственных наград.