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Общество13 сентября 2021 17:13

Волгоградский ОМОН возглавил новый командир

Личному составу был представлен полковник полиции Дмитрий Девятов
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Фото: Управление Росгвардии по Волгоградской области

Фото: Управление Росгвардии по Волгоградской области

У волгоградского ОМОН появился новый командир, подразделение возглавил Дмитрий Девятов. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе регионального Управления Росгвардии. Ранее полковник полиции был заместителем командира. Нового руководителя личному составу представил начальник Управления Росгвардии по Волгоградской области генерал-майор полиции Юрий Тупиков.

Дмитрий Девятов служит в Росгвардии с 2016 года. Он был удостоен ведомственных и государственных наград.