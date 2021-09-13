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Происшествия13 сентября 2021 14:27

В Волгограде военный заплатил за путану 54 тысячи

Но нарвался на мошенницу и остался без всего
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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27-летний военнослужащий из Волгограда стал жертвой мошенницы, которая под видом путаны выманила у мужчины 54 тысячи рублей. Оставшийся без денег и удовольствия волгоградец написал заявление в полицию. Стражам порядка он объяснил, что нашел в интернете сайт, предлагавший интимные услуги за деньги. Ответившая на телефонный звонок женщина попросила перевести довольно крупную сумму денег прежде, чем назвать адрес.

- Молодой человек перевел 54 400 рублей на указанный счет и стал предпринимать многочисленные попытки связаться по тому же номеру телефона, но они оказались безуспешными, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе МВД по Волгограду.

Сейчас полицейские разыскивают обманщицу.