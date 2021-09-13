Потребителям Городищенского района планируют возобновить подачу воды до вечера

Аварию на трубопроводе в Городище ликвидируют уже к вечеру 13 сентября. Фото: администрация Городищенского района.

Порыв трубопровода произошел сегодня утром в поселке Городище Волгоградской области. Сейчас две бригады на ул. Максима Пассара ликвидируют аварию. Жителям Городища на это время отключили воду и организовали подвод ресурса. В администрации Городищенского района сообщили, рабочие планируют устранить порыв уже сегодня до 17 часов.

Как рассказали в районной администрации, трубопровод в Городище на участке улицы Максима Пассара уже около полувека, он серьезно устарел. Текущий ремонт помогает только на некоторое время. В 2021 году глава Городищенского района предложил заложить в местном бюджете деньги на замену трубопровода. Депутаты Городищенской городской Думы поддержали данное предложение. Работы по замене трубопровода в рамках муниципального контракта начались в июле.

В администрации Городищенского района уточнили, что на сегодня выполнено около 70% работ выполнено: в траншею уложили 1,5 км трубы. Все работы планируют завершить до 10 октября 2021 года. По итогу пдрядчик заменит 3 км трубопровода холодного водоснабжения, который идет с Комсомольской через улицу Максима Пассара до Автомобилистов. Новая труба большего диаметра гарантирует бесперебойную подачу воды жителям Городища круглый год.