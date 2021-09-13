После вмешательства прокуратуры ребенку-инвалиду из Волгограда дали бесплатные лекарства

Мальчик с инвалидностью из Волгограда только после вмешательства прокуратуры получил бесплатные лекарства, питание и средства медицинского назначения, которые были ему жизненно необходимы. Вопреки закону, который обязывает государство поддерживать людей с ограниченными возможностями, ребенок долгое время не получал помощи. При этом, как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры, врачи прописали не только специальное питание, но и тест-полоски для определения уровня кетонов в крови и моче.

После вмешательства надзорного ведомства маленькому волгоградцу ежегодно будут выдавать все необходимое.

- Прокуратурой Дзержинского района в суд предъявлено исковое заявление о возложении обязанности на региональный комитет здравоохранения ежегодно обеспечивать ребенка-инвалида необходимыми. Решением Советского районного суда удовлетворены, - сообщил в ведомстве.