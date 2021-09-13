Настя Ивлеева рассказала про Урюпинск в шоу «Блогеры и дороги»

Вышел выпуск проекта "Блогеры и дороги" про Урюпинск. ФОТО: скриншот телеканал "Пятница"

Первый выпуск второго сезона шоу «Блогеры и дороги» с Настей Ивлеевой вышел на ТВ 11 сентября 2021 года. Зрители увидели жизнь в столице российской провинции – Урюпинске. Съемочная группа проекта побывала в Волгоградской области в июле. В регион приезжали блогеры Даня Милохин, Виталя Пара патронов, Карина KARRAMBABY, Роман Каграманов, Cherocky.

В минувшие выходные Урюпинск праздновал свою годовщину, к этой же дате вышла и первая серия телепроекта «Блогеры и дороги». В выпуске Настя Ивлеева вместе с другими блогерами рассказывает о жизни в волгоградской глубинке. Но участники шоу не ограничились местными традициями и достопримечательностями, много времени они посвятили работам урюпинских мастеров. Например, Настя и Роман Каграманов рассказали про автора обложек для известных российских рок-музыкантов и групп. Тиктокер Даня Милохин прял шерсть на прялке и копал огород. Ивлеева и Каграманов прививали корову.

В конце выпуска шоу «Блогеры и дороги» блогеры удивлялись тому, что на время поездки в Урюпинск некоторое время не зависели от гаджетов и наслаждались окружающим миром и природой.