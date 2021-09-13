Главврачом поликлиники №2 Волгограда стала Мария Магдеева

Мария Магдеева более 20 лет в медицине. Фото: облздрав

В Волгограде назначили нового главного врача поликлиники №2. Им стала главный внештатный специалист терапевт областного комитета здравоохранения Мария Магдеева, которая до последнего работала заместителем главврача в горбольнице №3. Как сообщили «КП-Волгоград» в облздраве, она уже приступила к исполнению обязанностей главного врача краснооктябрьской поликлиники.

Мария Магдеева в медицине уже более 20 лет. Окончила Челябинскую медакадемию, интернатуру проходила в горбольнице соседнего города Знаменска Астраханской области. Там же работала больше восьми лет, прошла путь от интерна до заведующей терапевтическим отделением. С 2010 года медик работает в Волгоградской области. Сначала помогала пациентам в медучреждениях Волжского, с 2017 года трудилась заместителем главврача по медицинской части в больнице №3 Волгограда.