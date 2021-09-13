В парке «50 лет Октября» установили анимированное дерево и беседку

Дерево это не простое, а анимированное. Фото: мэрия

В этом году Кировском районе Волгограда продолжается реконструкция парка «50 лет Октября». На днях там установили первые арт-объекты: беседку-тыкву из деревянных пластин изогнутой формы и пятиметровое дерево с искусственными цветами, которое должно воспроизводить анимированное трехмерное изображение. Также подрядчики начали монтировать 13-метровую перголу. Как сообщили в мэрии, по программе «Формирование комфортной городской среды» до конца года в парке также появятся два вида подвесных качелей и площадки для семейного отдыха.

Сейчас рабочие заканчивают мостить плиткой пешеходные дорожки, делают спецпокрытие и на игровых площадках. Для волгоградцев в парке делают физкультурно-оздоровительную площадку со скейтодромом, игровые площадки для малышей и детей постарше, предусмотрены и аттракционы, и велодорожки, и, конечно, скамейки с урнами по всей территории. Для ухода за зеленой зоной проложили поливочный водопровод.

На первом этапе благоустройства в 2019 году в парке уже сделали часть водопровода, несколько детских площадок, места для игры в волейбол и занятий на тренажерах. В этом году реконструкция завершится на всех 2,5 гектара.