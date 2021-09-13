Новая дорога соединила два района Волгоградской области

Новая дорога почти готова. Фото: АВО

В Волгоградской области завершается строительство новой автодороги, которая соединит Ольховский и Дубовский районы. По информации регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства, специалисты уже завершили основные работы на участке трассы «М-6 Каспий – «Фролово – Ольховка – Липовка» – автомобильная дорога 1Р 228 «Сызрань – Саратов – Волгоград» протяженностью чуть более 4,4 километра.

Рабочие фирмы-подрядчика «СК Волгодон» уже уложили на трассе два слоя асфальта, укрепили водопропуски и обочины. В ближайшие дни на новой дороге нанесут разметку, установят знаки и барьерное ограждение. Так что вскоре автомобилисты смогут оценить короткий путь между трассами М-6 «Каспий» и Р-228 «Сызрань – Саратов – Волгоград». А жителям региона станет гораздо удобней ездить между Ольховским и Дубовским районами. В особенности это касается обитателей райцентра Ольховка, а также сел Ягодное, Липовка, Романовка и поселка Щепкин, через которые проходит дорога.

Напомним, в этом году в Волгоградской области должны отремонтировать и построить около 700 километров автомагистралей. Автомобилисты получат более 60 километров новых дорог регионального и межмуниципального значения.