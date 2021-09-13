В Волгоградской области из-за коронавируса отопительный сезон могут начать раньше

В регионе уже готовы к отопительному сезону. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Волгоградской области на 82% готовы к отопительному сезону. На улице пока тепло, но показатели уже выше плановых на 12%. Это связано в том числе со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой – число инфицрованных ОРВИ и коронавирусом растет. На оперативном совещании 13 сентября губернатор Андрей Бочаров поставил задачу при необходимости и для профилактики заболеваний начать отопление социальных объектов и квартир раньше срока. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Отметим, что для начала отопительного сезона среднесуточная температура на протяжении 5 суток должна быть не выше 8 градусов тепла. Но в этом году могут сделать исключение.

А перед этим специалисты проверяют газовое оборудование и вентиляции в квартирах и учреждениях социальной сферы, напоминают о заключении договоров на техобслуживание такого оборудования в МКД.