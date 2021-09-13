Старшая акушерка волгоградского перинатального центра умерла от коронавируса

Коронавирус унёс жизнь старшей акушерки перинатального центра №2 в Волгограде. Фото: ГБУЗ "ВОКПЦ №2"

Новый вирус продолжает уносить жизни медиков. Накануне в Волгограде скончалась старшая акушерка областного клинического перинатального центра № 2 Ирина Бабичева. Официальная причина смерти не сообщается, но известно, что специалист лечилась от коронавируса.

Как сообщили в волгоградском перинатальном центре №2, в больнице Ирина Бабичева работала практически с самого её открытия – с 2011 года.

- Очень ответственная, обязательная, отличница во всем. Пациентки тоже любили её за внимательное к ним отношение. Она реагировала на каждую просьбу с теплотой, поила своим чаем мамочек, - сообщается в официальном профиле ГБУЗ "ВОКПЦ №2" в Instagram.

В комментариях волгоградцы подтверждают слова о теплом отношении Ирины Владимировны к пациентам и, также, как и коллеги, не верят в её смерть.

- Только она писала, с юмором, о том, как её лечат, какие у неё рядом соседи. Что ей лучше. Она спрашивала, как там мы работаем, как справляются акушерки. Переживала за всех, кто работает на износ, кто заболел, лечится. Невозможно. Только две недели. Её лечили с самого начала. Она лучшая, прекрасно работала, обучала правильной работе акушерок. Они старались. Чтобы "Ирина Владимировна была довольна, - написала коллега Ирины Бабичевой в комментариях.

- Для новоиспечённых мамочек она была как ангел: всех нас оберегала, помогала, поддерживала, - Мы очень радовались, когда она приходила. Мир действительно потерял замечательного человека, человека по которому будут скорбеть даже те, кому на своём жизненном пути она встречалась всего на пару дней, потому что такой человек не может не остаться в сердце, - сообщили бывшие пациенты перинатального центра №2.

Ирину Бабичеву похоронят в среду, 15 сентября, в 10 утра на Димитриевском центральном кладбище в Волгограде.