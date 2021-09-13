Под Волгоградом водитель «Форда» протаранил четыре грузовика

Жесткая авария, в которой все чудом выжили, произошла 12 сентября в 15.49 часов в Дубовском районе Волгоградской области. 74-летний водитель «Форд Фокуса» протаранил сразу четыре грузовика. Произошло это, когда мужчина выехал на полосу встречного движения для обгона «КамАЗа» - иномарка зацепила грузовик по касательной.

- После чего от удара «Форд» отбросило в грузовик «Скания», двигавшегося в попутном направлении, в грузовой автомобиль «Вольво» с полуприцепом, в грузовик «Скания» с полуприцепом, двигавшегося во встречном направлении. В результате ДТП водитель и 72-летняя пассажирка автомашины «Форд» доставлены в больницу, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту массовой аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.