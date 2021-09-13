В Волгограде фирма-фантом торговала опасной молочкой

Фирма-фантом продавала опасную молочку. Фото: Евгения ГУСЕВА

Волгоградский Роспотребнадзор нашел на прилавках магазинов молочные продукты, которые поставляла фирма-фантом - ООО «Пищекомбинат». Сама компания была зарегистрирована в Брянске по улице Литейной, но по факту никакого предприятия по этому адресу нет. Это показала проверка надзорного ведомства.

- По вышеуказанным данным Управлением Роспотребнадзора по Брянской области была проведена проверка, в ходе которой установлено, что указанному адресу производства на маркировке ООО «Пищекомбинат» деятельность не осуществляет, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Роспотребнадзора.

Надзорное ведомство передало материалы в полицию и налоговую. Волгоградцы могут обратиться с жалобами на подозрительные продукты в Роспотребнадзор (400005 г. Волгоград, Ленина пр., 50б, телефон «горячей линии» +7 (8442) 24-36-30) для принятия мер реагирования.