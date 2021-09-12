В центре Волгограда горело кафе на бульваре

Пожарные быстро справились с огнем. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Вечером в День города 12 сентября в центре Волгограда в зеленой зоне на проспекте Ленина загорелось «Бульвар-кафе». Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 17.42. На место быстро приехали пожарные, огонь не успел разгореться и уничтожить популярное заведение. По данным регионального МЧС, никто не пострадал.

- В кафе на улице Порт-Саида тлели жировые отложения на площади один квадратный метр в вытяжке. Пожарные расчеты ликвидировали возгорание в 17:55, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В результате пожара никто не пострадал, мало того, после отъезда пожарных «Бульвар-кафе» продолжило работу. Правда, с усеченным меню. Причины происшествия еще предстоит установить.