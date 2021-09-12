Третий апелляционный суд поддержал сторонников волгоградского времени

Волгоградцы продолжают бороться за местное время. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде несмотря ни на что продолжается борьба за местное время, так как многие волгоградцы не согласны жить по Москве и мириться с ранней вечерней тьмой. С августа прошлого года юристы борются за право региона жить по волгоградскому времени в судах. На днях активисты одержали первую серьезную победу. Третий апелляционный суд в Сочи оставил без удовлетворения апелляционную жалобу, поданную областной Думой на решение Волгоградского облсуда о признании недействующим положения об организации и проведения опроса о времени 2020 года. Речь идет о так называемых «мероприятиях» на территории Среднеахтубинского района.

- Несмотря на успешное «решение» вопросов по другим искам сторонников волгоградского времени, на этот раз депутаты потерпели свое первое крупное поражение. И это событие является переломным в борьбе за местное время, - сообщил «КП-Волгоград» юрист Алексей Севастьянов. По его мнению, возвращение местного времени в регионе теперь лишь вопрос времени.

Напомним, Волгоград и область перешли на местное время по итогам первого регионального референдума в 2018 году. Но московское время снова вернулось по итогам опроса о времени 2020 года, который прошел «на коленке» и не был признан многими жителями региона. С тех пор волгоградцы выходят на митинги, пишут петиции, пытаются провести еще один референдум и подают судебные иски. 13 апреля юристам удалось одержать первую значимую победу в Волгоградском областном суде. Депутаты не смогли оспорить это решение. Еще одна кассационная жалоба ждет рассмотрения.

- Предлагаем областной прокуратуре обратить внимание на то, каким образом принимались и утверждались все решения, связанные с проведенными в прошлом году мероприятиями, - подчеркивают сторонники волгоградского времени.

Тем временем, всех, кто поддержал проведение в регионе второго референдума о времени, просят зайти в группу ВКонтакте и поискать свое ФИО в списках тех, чьи подписи забраковал облизбирком. Постановление ИКВО тоже будут оспаривать в суде.