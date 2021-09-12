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Общество12 сентября 2021 18:31

В Волгограде готов к освящению храм Александра Невского

За неделю до торжества с инспекцией в соборе побывали руководители области и города
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Собор внутри великолепен. Фото: АВО

Собор внутри великолепен. Фото: АВО

В воскресный день 12 сентября, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проверил готовность собора Александра Невского к освящению, которое пройдет через неделю. Также руководители города и области посмотрели выставку «Русский храм» и другие экспозиции музея Машкова. Как сообщили «КП-Волгоград» в областной администрации, в соборе-новострое сейчас завершаются последние приготовления к открытию.

Напомним, с 11 по 19 сентября в Волгограде проходят торжества в честь 800-летия Александра Невского. Регион стал одной из федеральных площадок празднования юбилея, а главным событием станет богослужение в новом кафедральном соборе в центре Волгограда. На освящение храма губернатор пригласил Патриарха Кирилла, но визит пока не подтвержден.

В выставочном зале музея Машкова работает выставка «Русский храм», на которой представлено более ста произведений искусства. Увидеть их волгоградцы смогут по 10 октября.

Губернатор осмотрел экспозицию музея.

Губернатор осмотрел экспозицию музея.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ