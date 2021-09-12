В Волгограде готов к освящению храм Александра Невского

Собор внутри великолепен. Фото: АВО

В воскресный день 12 сентября, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проверил готовность собора Александра Невского к освящению, которое пройдет через неделю. Также руководители города и области посмотрели выставку «Русский храм» и другие экспозиции музея Машкова. Как сообщили «КП-Волгоград» в областной администрации, в соборе-новострое сейчас завершаются последние приготовления к открытию.

Напомним, с 11 по 19 сентября в Волгограде проходят торжества в честь 800-летия Александра Невского. Регион стал одной из федеральных площадок празднования юбилея, а главным событием станет богослужение в новом кафедральном соборе в центре Волгограда. На освящение храма губернатор пригласил Патриарха Кирилла, но визит пока не подтвержден.

В выставочном зале музея Машкова работает выставка «Русский храм», на которой представлено более ста произведений искусства. Увидеть их волгоградцы смогут по 10 октября.