Ковид убил 43-летнего волгоградца

От ковида скончались уже 2477 волгоградцев. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Снова в списках умерших от коронавируса и его последствий волгоградцев еще молодые люди. Не дожили до пенсии 55-летний мужчина из Волгограда и 56-летняя жительница областного центра. Есть в скорбных списках и 43-летний волгоградец. Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, у еще молодого мужчины, как и у большинства умерших от ковида жителей региона, были проблемы сердечно-сосудистой системы.

- Мужчина лечился амбулаторно, без положительной динамики. Был госпитализирован в клиническую больницу скорой медицинской помощи №7, где медики диагностировали COVID-19 с двусторонней пневмонией, - сообщили в оперативном штабе.

Всего на сегодня в списках жертв коронавируса 15 человек. В их числе шесть мужчин и девять женщин. Сразу девять человек из Волгограда. Проблемы с сердцем и сосудами были также у 56-летней и 60-летней волгоградок, 85-летнего жителя областной столицы, 71-летнего мужчины и 57-летней и 83-летней женщин из Камышина. Заболевания эндокринной системы – у 55-летнего мужчины и 61-летней женщины из Волгограда.

Оба осложнения из особой группы риска были еще у нескольких человек, в том числе 64-летней и 80-летней волгоградок, 84-летней камышанки, 69-летней жительницы Дубовского района и 89-летней из Светлоярского.