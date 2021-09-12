Без горячей воды в середине сентября оставят два района Волгограда

Мыться в тазике придется недолго. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Уже через месяц в Волгограде стартует новый отопительный сезон, коммунальщики завершают последние приготовления. Но жителям еще двух районов Волгограда в середине сентября 2021 придется мыться в тазике и греть воду в кастрюлях. Как рассказали «КП-Волгоград» в компании «Концессии теплоснабжения», отключат горячую воду с 13 сентября 2021 года в Ворошиловском и Советском районах областного центра.

В Ворошиловском районе горячей воды не будет три дня с 13 по 15 сентября 2021 года. Затронут отключения дома на улице Новоузенской, 2-10, 2А, 4А и 6Б; на улице Елисеева, №1, 15-19, 15а, 15б и 17А; на улице Кузнецкой, №24, 26, 30-36, 65 и 73а, а также на улице Ардатовской, 16, и улице Череповецкой, №11/4 и 11/5.

В Советском районе отключение горячей воды будет и вовсе непродолжительным. На одни сутки без горяченькой 13 сентября останутся жители домов №2,4 и 6 на улице Василевского, а также дом №100 на проспекте Университетском.