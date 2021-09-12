Глава СК России просит возбудить дело на экс-судью из Волгограда

Дело рассмотрит ВККС. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Председатель СК России Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей РФ (ВККС) представление о даче согласия на возбуждение пяти уголовных дел на федеральных судей, среди которых экс-судья Тракторозаводского районного суда Волгограда Артур Дудников. Как сообщает «КП-Волгоград», согласно повестке заседания, ВККС дело рассмотрят в Москве 20 сентября.

На бывшего волгоградского судью могут возбудить уголовное дело по статье мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере. Вышло на законника ФСБ. Судью уличили в том, что он обсуждал уголовное дело со своим знакомым адвокатом и давал ему советы, как заменить реальный срок на принудительные работы. Возникло подозрение, что без взятки не обошлось. Региональная ККС оценила это как «внепроцессуальное общение». А в январе 2021 года за «дисциплинарный проступок» судью лишили мантии.