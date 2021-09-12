На трассе Москва - Волгоград водитель уснул за рулем и врезался в фуру

Оба водителя в больнице. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

За минувшие сутки на дорогах Волгоградской области сразу два водителя легковушек протаранили грузовики. В три часа ночи на 945 км московской трассы Р-22 в Городищенском районе 61-летний мужчина на SEAT Leon протаранил «Вольво ФН - Трак». Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, скорее всего, водитель уснул за рулем и врезался в попутную фуру, стоявшую на обочине дороги. В итоге ехавшему в Волгоград мужчине понадобилась помощь медиков, сейчас он в больнице.

Еще одно ДТП с легковушкой и грузовиком произошло около восьми часов вечера в субботу в Волжском. На улице 7 Автодорога 62-летний водитель за рулем Hyundai Santa Fe врезался в стоявший на встречной обочине «Камаз 5490». По предварительным данным, мужчина не справился с управлением в результате чего вылетел на полосу встречного движения и затем на обочину. В этой аварии тоже травмы получил водитель легковушки. Мужчину госпитализировали.