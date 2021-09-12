13 сентября отключат электричество в четырех районах Волгограда

Электричества не будет в рабочее время. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

После небольшого перерыва в начале новой рабочей недели волгоградские энергетики продолжат плановые ремонты электросетей, продолжатся и плановые отключения света в жилых кварталах. Как рассказали «КП-Волгоград» в электросетевой компании «Россети Юг», в понедельник, 13 сентября 2021 года без электричества останутся жители домов в четырех районах Волгограда - Кировском, Краснооктябрьском, Центральном и Ворошиловском. Где-то отключат всего на пять часов, где-то электроэнергии и возможности воспользоваться электроприборами не будет весь световой день.

В Центральном районе Волгограда в списках на отключение электричества 13 сентября 2021 значатся всего два дома на улице Чуйкова, №1 и 2 и храм на Краснознаменской, 2. Не будет света с 10 до 17 часов. На Красном с 9.00 до 17.00 обесточат улицу Типографскую, дома №39-71, 42, 44, 50-66, переулок Вязниковский, №27, улицу Узловую, дома №19а, 19-59, 59/1, 61, 63, 65/1, 65, 67, 16-68, и улицу Шатурскую, №26.

В Кировском районе в понедельник отключения электроэнергии будут более масштабными. Останутся без привычных удобств цивилизации с 9 утра до 17 часов дома по адресам: улица Быстрова, №167-187, Горячкина, №1-25 и 2-24, Денисенко, №171-201, 160-188, Ковыльная, №1-15 и 2-20, Каменщикова, дома №1-27 и 2-28, Каплунова, №1-27 и 2-28, Лавровая, №82-90, Лазарева, №1-9, Майская, дома №2а-8а и 3а-21, Пальмовая, №15-37 и 2, Полотебного, №1-27, 2-26, Пожарского, №231, №232, Стрельца, дома №178-204 и 129-147, Танкиста Маркина, №2-28, Турбинная, №165-181 и 166а-180, Шишкина, 1-23, 2-4, а также переулок Ольховский, дома №4-8, 3-9, переулок Майский, №1-1а, и в который раз без света останется поселок Веселая Балка, дома №1, 5, 12, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21.

Еще больше коммунальных страдальцев 13 сентября 2021 будет в Ворошиловском районе, при этом отключение света в частном секторе пройдет в два этапа. С 10 до 15 часов обесточат дома по адресам: улица Барнаульская, №47, 390, Восточная, дома №4-14, 10а, 10б, 12/1, 16, 16а, 22, 22а/1, 28, 8а, 7, 9а, 15, 15а, 17, 23, 25, 29, 37, Миргородская, №148а, 126, 132, 132а, 133, 135, улица Елецкая, №132, 126/2, 126а, 613, 614, 615, 612, 616а, 617, 124/1, переулок Елецкий, №196, 574, 574а, п. Саранский, дома №103, 103/2, 98, 100, 101/2, 107/2, 107/3, 107/4, 108, 104, 124/2, 124/4, 121, 123, 123а, 122/1, 122/2.

И с 9.00 до 17.00 в понедельник в числе коммунальных страдальцев окажутся жители еще более трех десятков улиц Ворошиловкого: Автозаводская, №27-45, 39а, 50, 51а, 53-75, 59а, 65а, 52-78, 52а, Академика Палладина, №18/1-18/4, 20/1, 20/2, 22/1, 22/2, 24/1, 24/2, 26/1, 26/2, 25, 28, 41, 27, 31, 35, 37, Бородина, №2-24, 2а, 2б, 2в, 10а, 22а, 1-21, 1г, 1/2, 1/3, 13а, 13б, улица Белоглинская, дома №86, 88, 90, 94, 109, 100, 100а, 102-116, Веницианова, 25-47, 37а, Волынская, №14-26, 11-21, Дивногорская, 4, 8, 10, 37а, 22, 20, 30, 28, 26, 26а, 38, 6а, 40/3, 40/4, 40/5, 40/6, 40/7, 40/8, 32а, 140/4, 140, улица Дрогобычская, 2-12, 1-15, Гурзуфская, дома №3, 12, 14, 18, 20, 5/1-5/6, 16, 16/4, 16/7, 14, 9-29, 17а, 22-46, улица Ейская, №19а, 17-37, 28-36, 29а, 32д, 41-49, 42-52, Красногородская, 1-14, 2а, 18, 13-21, 14-16, 20-22, Карело-Финская, №17-23 и №16, 18, 25, 15, 17, 19, Крамского, №19, улица Лобачевского, №2-22, 2а, 14а, 1-11, 1д, 1е, 9а, Морфлотская, 32, 34, 49, 47/10, 37-45, 49-69, 36-52, 46, 58-60, 58а, 60а, 71-91, 81а, 79а, Моршанская, 1-29, 4-8, 4/2, 16а, 14, 20, 22, 4/1, 10, 4, 4а, 12, улица Нефтегорская, дома №1-10, 5а, 6/1, 8/1, 8, 57, 25, 53, 11а, 12-18, 18а, 20, 20а, 22-40, 23-45, 23а, 29а, 30а, 40а, Палладина, 1, 1а, 3, 5, 5а, 7-13, 2-12, 2а, 21а, 21б, 19, 21, 23, Пинская, 1, 1а, 4-18, 14а, Рогачёвская, 1-9, улица Славгородская, дома №1-10, 2а, 6а, 12, 11-23, 14-26, Соликамская, 2-22, Татищевская, 2б, 8, 1, 2а кв.8, 6, 9, 10, 7/1, 7/2, 9/1, 41-65, 10-38, улица Темрюкская, 1, 4-10, 8а, 1-21, 11а, Ужгородская, 1-17, 2, 4/50, 9/1, 9/2, 15/1, 4-24, Феодосийская, 14а, 16а, 18, 20, 20а, 22-34, 34а, 36, 38, 40, Чигорина, №1б, 1/3, 22, Чистяковская, 1-5, 4, а также улица Феодосийская, дома №1, 46а, 51-61. Также в списке переулки Академика Палладина, дома №60, 26/1, 26/2, 28/1, 28/2, 30/1, 30/2, 32, Гурзуфский, 2-8, 1-9, Татищевский, №2-16, 1-13 и Чугуевский, дома №3-9, 7а, 4-8.