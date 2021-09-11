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Общество11 сентября 2021 16:58

Под Волгоградом умер глава Вертячинского сельского поселения

Сергею Минакову было 63 года
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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В одной из больниц Волгоградской области умер глава администрации Вертячинского сельского поселения Городищенского района – Сергей Минаков. В октябре мужчине исполнилось бы 64 года. «КП-Волгоград» подтвердили гибель жителя региона в пресс-службе областного комитета здравоохранения.

По предварительной информации, мужчина лечился от коронавируса. Отметим, что точная причина смерти в случае с ковидом устанавливается несколько недель. Примерно месяц экспертная комиссия выясняет, что именно спровоцировало летальный исход.