Под Волгоградом умер глава Вертячинского сельского поселения

В одной из больниц Волгоградской области умер глава администрации Вертячинского сельского поселения Городищенского района – Сергей Минаков. В октябре мужчине исполнилось бы 64 года. «КП-Волгоград» подтвердили гибель жителя региона в пресс-службе областного комитета здравоохранения.

По предварительной информации, мужчина лечился от коронавируса. Отметим, что точная причина смерти в случае с ковидом устанавливается несколько недель. Примерно месяц экспертная комиссия выясняет, что именно спровоцировало летальный исход.