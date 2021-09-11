Порядка 4,7 тысяч переболевших коронавирусом волгоградцев сдали кровь для антиковидной плазмы

Свыше 4,7 тысяч жителей Волгоградской области, переболевших новой коронавирусной инфекцией, сдали кровь для тех, кто борется за жизнь. Всего 935 литров антиковидной плазмы или 3437 доз пригодны для переливания. Большая часть уже поступила в стационары, где лечат больных COVID-19. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, один донор сдает 450 мл крови, из которой получается около 250-270 мл плазмы.

- Она переливается с учетом группы крови донора и реципиента. Срок подготовки от сбора крови до выдачи сыворотки составляет в среднем четверо суток. Неснижаемый остаток плазмы, который при необходимости можно оперативно передать в стационары для лечения пациентов, составляет более 20 литров, - рассказали в облздраве.

Стать донорами могут не только переболевшие, но и те, кто вакцинировался от коронавируса. У таких людей тоже высокий уровень антител, что позволяет использовать кровь для лечения пациентов.