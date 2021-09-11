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Происшествия11 сентября 2021 11:04

Под Волгоградом женщина за рулем «ВАЗа» сбила молодую велосипедистку и 3-летнего ребенка

Девушку и малыша госпитализировали
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Накануне, 10 сентября, в одну из больниц Волгоградской области госпитализировали 27-летнюю девушку и 3-летнего малыша. Оба получили травмы в результате ДТП – их сбил «ВАЗ». Авария произошла в Еланском районе в 11.50 дня. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 52-летняя женщина за рулем отечественной легковушки ехала по улице Советской.

- На пересечении с улицей Матроса Железняка в поселке Елань совершила наезд на 27-летнюю велосипедистку и 3-летнего пассажира велосипеда, которые двигались во встречном направлении по улице Матроса Железняка со стороны Ленинской, пересекая проезжую часть, - уточнили в ведомстве.

Пострадавшим выхвали «скорую». Девушке и малышу оказывают необходимую медицинскую помощь.