Из-за низкого уровня воды волгоградский речпорт исследует Волгу при помощи эхолота

Речпорт проводит мониторинг с помощью судов с эхолотами. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Из-за аномально жаркого лета в Волгоградской области уровень воды в Волге упал до предельно низких показателей. По этой причине речпорт несколько раз за сутки мониторит реку на судах, оснащенных эхолотом. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Делается это перед первым пассажирским рейсом на остров Сарпинский и в течение дня. В теплый период осени волгоградцы активно пользуются речными трамвайчиками. Напомним, 6 маршрутов обслуживают 9 теплоходов.

А специалистов беспокоит сложная гидрологическая обстановка в акватории.

- Уровень воды в водохранилищах приближается к предельно низким отметкам - в связи с этим с 11 сентября среднесуточный сброс воды через Волжскую ГЭС снижен до уровня 4700±100 м3/сек. Данный режим на Волгоградском гидроузле будет действовать до 10 октября, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.