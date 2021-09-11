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Общество11 сентября 2021 10:12

Из-за низкого уровня воды волгоградский речпорт исследует Волгу при помощи эхолота

Это делается для безопасности пассажиров
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Речпорт проводит мониторинг с помощью судов с эхолотами.

Речпорт проводит мониторинг с помощью судов с эхолотами.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Из-за аномально жаркого лета в Волгоградской области уровень воды в Волге упал до предельно низких показателей. По этой причине речпорт несколько раз за сутки мониторит реку на судах, оснащенных эхолотом. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Делается это перед первым пассажирским рейсом на остров Сарпинский и в течение дня. В теплый период осени волгоградцы активно пользуются речными трамвайчиками. Напомним, 6 маршрутов обслуживают 9 теплоходов.

А специалистов беспокоит сложная гидрологическая обстановка в акватории.

- Уровень воды в водохранилищах приближается к предельно низким отметкам - в связи с этим с 11 сентября среднесуточный сброс воды через Волжскую ГЭС снижен до уровня 4700±100 м3/сек. Данный режим на Волгоградском гидроузле будет действовать до 10 октября, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.